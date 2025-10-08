Brin D’Bogue La Bogue d’Or Place de la république Redon

Brin D’Bogue La Bogue d’Or Place de la république Redon mercredi 8 octobre 2025.

Brin D’Bogue La Bogue d’Or

Place de la république Office de Tourisme du Pays de Redon Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Un brin de musique, un brin de chant, un brin de conte… c’est le bouquet de la Bogue, pour se mettre dans l’ambiance !

Co-org Office de Tourisme et Groupement Culturel Breton .

Place de la république Office de Tourisme du Pays de Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brin D’Bogue La Bogue d’Or Redon a été mis à jour le 2025-09-23 par OT PAYS DE REDON