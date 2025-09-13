Brinon-sur-Sauldre célèbre les 100 ans de « Raboliot » Brinon-sur-Sauldre

Brinon-sur-Sauldre Cher

Début : 2025-09-13

fin : 2025-10-19

2025-09-13

100 ans de Raboliot du 13/09 au 19/10

Le village vit au rythme du roman avec des animations pendant 1 mois.

– Exposition à la Bibliothèque Maurice Genevoix

– Créations des artistes brinonnais à la Maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot

– Chez les commerçants citations du roman en vitrine

– le 13/09 ?? Projections par le Cinémobile du film « Raboliot » de Jacques DAROY (1946)

– le 14/09 et le 12/10 ?? Balades contées « Vivre Raboliot » avec Marie du Berry

– le 28/09 ??????? Randonnées pédestres « Sur les traces de Raboliot » (6 et 14 km)

– le 19/10 ?? Spectacle vivant « Raboliot, l’homme qui piégeait plus vite que son ombre », organisé par la troupe « Les Bouffonneries » et ?? Feu d’artifice .

Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 52 70

English :

100 years of Raboliot? from 09/13 to 10/19

The village lives to the rhythm of the novel with events lasting 1 month.

German :

100 Jahre Raboliot? vom 13.09. bis 19.10

Das Dorf lebt im Rhythmus des Romans mit Animationen während eines Monats.

Italiano :

100 anni di Raboliot? dal 13/09 al 19/10

Il villaggio vive al ritmo del romanzo con eventi della durata di 1 mese.

Espanol :

100 años de Raboliot? del 13/09 al 19/10

El pueblo vive al ritmo de la novela con actos que duran 1 mes.

