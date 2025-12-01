Brins de femmes Monts-sur-Guesnes

samedi 13 décembre 2025.

Brins de femmes

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Brins de femmes, c’est l’histoire de jeunes gens animés par la même passion le

virus de la scène et du spectacle, et en particulier le Music Hall, digne des plus

grandes scènes parisiennes.

De tous les styles, de toutes les époques, dans toutes les langues, Brins de femmes fait revivre les grands succès qui nous font tous vibrer de Charlot à Gavroche, de Fernandel à Trenet, d’Aznavour à Claude François, de Dalida à Juliette Gréco en passant par du tango, de la salsa et bien sûr, un French-Cancan à couper le souffle !

Brins de femmes est de retour à la Montjoie avec un spectacle renouvelé !

N’oubliez pas de réserver vos places ! .

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

