Brioches et révolution

Théâtre Michel Portal Bayonne

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Dès 11 ans

Durée 1h10

Brioches et Révolution ! plonge les enfants et leurs parents dans l’histoire de la Révolution française à travers un dispositif original une table, du pain, des brioches et une pincée d’humour. Deux comédiens incarnent tous les personnages de cette période historique. Le public se retrouve au beau milieu des échanges animés sur les grands principes qui ont forgé la République.

En actualisant les questions de la Révolution, ce spectacle engage petits et grands à réfléchir sur le rôle de la citoyenneté et du débat public. .

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

