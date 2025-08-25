Brioches et révolution Théâtre Michel Portal Bayonne
Brioches et révolution Théâtre Michel Portal Bayonne dimanche 1 mars 2026.
Brioches et révolution
Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Dès 11 ans
Durée 1h10
Brioches et Révolution ! plonge les enfants et leurs parents dans l’histoire de la Révolution française à travers un dispositif original une table, du pain, des brioches et une pincée d’humour. Deux comédiens incarnent tous les personnages de cette période historique. Le public se retrouve au beau milieu des échanges animés sur les grands principes qui ont forgé la République.
En actualisant les questions de la Révolution, ce spectacle engage petits et grands à réfléchir sur le rôle de la citoyenneté et du débat public. .
Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27
English : Brioches et révolution
German : Brioches et révolution
Italiano :
Espanol : Brioches et révolution
L’événement Brioches et révolution Bayonne a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Bayonne