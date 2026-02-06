Brion traverse le temps à Fontaine-Guérin Salle des fêtes Les Bois d’Anjou

Brion traverse le temps à Fontaine-Guérin

Salle des fêtes Fontaine-Guérin Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Brion traverse le temps

Rassemblement de voitures anciennes et de prestiges.

Démonstration voiture et camion radio commandé.

Promenade le matin sur réservation.

Food truck et buvette sur place.

Concours d’élégance

Balade moto

Et différents exposants .

Salle des fêtes Fontaine-Guérin Les Bois d'Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 41 74 17 dolecointre@orange.fr

Brion crosses the time

