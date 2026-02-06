Brion traverse le temps à Fontaine-Guérin Salle des fêtes Les Bois d’Anjou
Salle des fêtes Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
2026-04-26
Brion traverse le temps
Rassemblement de voitures anciennes et de prestiges.
Démonstration voiture et camion radio commandé.
Promenade le matin sur réservation.
Food truck et buvette sur place.
Concours d’élégance
Balade moto
Et différents exposants .
Salle des fêtes Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 41 74 17 dolecointre@orange.fr
English :
Brion crosses the time
