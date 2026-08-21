Briques animations, Bibliothèque de Gruey-les-Surance, Gruey-lès-Surance

Informations pratiques

Briques animations Mercredi 21 octobre, 14h00 Bibliothèque de Gruey-les-Surance Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Le temps d’un après-midi, venez participer à un grand chantier de construction… en miniature !

Briques Animations animera un atelier créatif et collaboratif pour découvrir et célébrer la richesse du patrimoine français.

À travers la construction d’une mosaïque d’une carte des régions de France et de monuments emblématiques en Lego® et Duplo®, pour les petits (dès 18 mois) et grands qui sont invités à explorer, créer et partager l’histoire et la diversité des régions, dans un esprit de convivialité et de transmission !

250 000 briques seront mises à disposition du public pour cette animation.

Bibliothèque de Gruey-les-Surance Gruey-les-Surance Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est

Atelier de construction créatif et collaboratif

briques-animations.fr