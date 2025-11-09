Briques en fête !

Rue des Mésanges Leyviller Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Ley’bulle Créative organise sa toute première bourse LEGO®. Venez acheter, vendre et chiner autour de l’univers LEGO® neuf ou d’occasion ! Une journée pour les passionnés, les curieux et les collectionneurs.Tout public

Rue des Mésanges Leyviller 57660 Moselle Grand Est +33 6 76 11 15 24 leybullecreative@yahoo.com

English :

Ley’bulle Créative is organizing its very first LEGO® market. Come and buy, sell and bargain hunt around the LEGO® universe new or second-hand! A day for enthusiasts, the curious and collectors alike.

German :

Ley’bulle Créative organisiert seine allererste LEGO®-Börse. Kaufen, verkaufen und stöbern Sie rund um das LEGO®-Universum neu oder gebraucht! Ein Tag für Liebhaber, Neugierige und Sammler.

Italiano :

Ley’bulle Créative organizza il suo primo mercatino LEGO®. Venite a comprare, vendere e fare la caccia all’affare nell’universo LEGO® nuovo o di seconda mano! È una giornata dedicata agli appassionati, ai curiosi e ai collezionisti.

Espanol :

Ley’bulle Créative organiza su primer mercado LEGO®. Venga a comprar, vender y buscar gangas en torno al universo LEGO®, ¡nuevo o de segunda mano! Un día para los aficionados, los curiosos y los coleccionistas.

L’événement Briques en fête ! Leyviller a été mis à jour le 2025-10-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE