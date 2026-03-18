BRIQUES’SAC EXPO Vauchrétien Brissac Loire Aubance

BRIQUES’SAC EXPO

Vauchrétien Etang de courtilliers Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

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Vauchrétien Etang de courtilliers Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 24 20

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English :

L’événement BRIQUES’SAC EXPO Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages