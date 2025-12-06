Briscous en scène…de famille !

Espace Culturel Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pour une fois, toutes les générations, de 7 à 77 ans, monteront sur scène ensemble pour partager une représentation autour d’un thème universel la famille. Le titre Briscous en scène … de famille! Un thème que chacun revisite avec son propre regard celui de l’enfance, de l’adolescence ou de l’âge adulte pour offrir un spectacle tendre, drôle, parfois décalé, difficile aussi mais toujours profondément humain.

Petite restauration sur place à 19h.

Fermeture des portes à 19h45. .

Espace Culturel Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Briscous en scène…de famille !

German : Briscous en scène…de famille !

Italiano :

Espanol : Briscous en scène…de famille !

L’événement Briscous en scène…de famille ! Briscous a été mis à jour le 2025-11-23 par Office de Tourisme Pays Basque