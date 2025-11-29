Brise de tête et autres courants d’air par Clotilde de Brito Au bord du monde Saint-Brieuc

Brise de tête et autres courants d’air par Clotilde de Brito Au bord du monde Saint-Brieuc samedi 29 novembre 2025.

Brise de tête et autres courants d’air par Clotilde de Brito

Au bord du monde 52 rue des Bleuets, Plérin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

Date(s) :

2025-11-29

La poésie Elle peut être douce, drôle, contemplative, survoltée, culinaire, facétieuse, engagée, enthousiasmante, mélancolique, inspirante… Pourquoi choisir ?

Clotilde de Brito vous dira des poèmes nés de sa plume, inédits pour la plupart, extraits des recueils En suspens (publication 2025) et Brise de tête (non encore publié).

En suspens évoque les moments suspendus, les parenthèses temporelles. Quant aux textes de Brise de tête , historiettes et fabulettes, leurs titres se terminent tous par le son ette (La distraite, L’imparfaite, À la sauvette, Amourette, etc.). Et pour passer de l’un à l’autre, quelques poèmes gastronomiques seront également au menu.

Un moment de partage poétique sans prise de tête.

Et, vous le savez, une soirée en compagnie de Clotilde de Brito, c’est forcément drôle, intelligent, enthousiasmant… !

Pour les concerts et les spectacles, nous vous rappelons qu’il est fortement conseillé d’arriver au moins 1/2h avant l’heure indiquée et de prévoir des espèces sonnantes et trébuchantes (ou de gros ou petits billets) afin de soutenir les artistes. Merci ! .

Au bord du monde 52 rue des Bleuets, Plérin Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brise de tête et autres courants d’air par Clotilde de Brito Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme