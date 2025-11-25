Briser le silence : femmes afghanes contre la violence Le TLM Paris
Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, une date symbolique pour porter l’attention sur les violences systémiques qu’elles subissent au quotidien. L’apartheid de genre en Afghanistan s’est considérablement aggravé depuis la prise de pouvoir des talibans.
Table ronde – “Voix de résistance”
- Rahil Talash, activiste afghane, qui vient d’arriver en France
- Reza Jafari, Président de Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs | Fondateur et président du Parti vert afghan | Humaniste et défenseur de l’environnement
- Hélène Trachez, avocate, membre du parti Europe Écologie Les Verts
Performance artistique
- Ensemble Ibrahimi, Concert de musique afghane
Exposition
- Exposition de peintures de Mina Safari, artiste afghane
Stand
- Stand Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs : Présentation des projets de l’association. Informations sur les moyens de soutenir : dons, hébergement, bénévolat. Espace convivial pour échanges avec le public
En partenariat avec Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs, nous organisons un rassemblement pour donner la parole aux activistes afghanes et mettre en lumière la richesse de leur culture.
Le mardi 25 novembre 2025
de 19h00 à 23h00
gratuit sous condition
Réservation conseillée, prix libre
Tout public.
Le TLM 105 rue Curial 75019 Ligne 7 – Corentin CariouParis
