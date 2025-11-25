Briser le silence : femmes afghanes contre la violence Le TLM Paris

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, une date symbolique pour porter l’attention sur les violences systémiques qu’elles subissent au quotidien. L’apartheid de genre en Afghanistan s’est considérablement aggravé depuis la prise de pouvoir des talibans.

Table ronde – “Voix de résistance”

Rahil Talash, activiste afghane, qui vient d’arriver en France

Reza Jafari, Président de Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs | Fondateur et président du Parti vert afghan | Humaniste et défenseur de l’environnement

Hélène Trachez, avocate, membre du parti Europe Écologie Les Verts

Performance artistique

Ensemble Ibrahimi, Concert de musique afghane

Exposition

Exposition de peintures de Mina Safari, artiste afghane

Stand

Stand Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs : Présentation des projets de l’association. Informations sur les moyens de soutenir : dons, hébergement, bénévolat. Espace convivial pour échanges avec le public

En partenariat avec Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs, nous organisons un rassemblement pour donner la parole aux activistes afghanes et mettre en lumière la richesse de leur culture.

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit sous condition

Réservation conseillée, prix libre

Tout public.

Date(s) : 2025-11-25T19:00:00+02:00_2025-11-25T23:00:00+02:00

Le TLM 105 rue Curial 75019 Ligne 7 – Corentin CariouParis

https://www.helloasso.com/associations/collectif-au-fil-du-rail/evenements/briser-le-silence-femmes-afghanes-contre-la-violence