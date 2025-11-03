Brisons les codes: venez découvrir l’industrie dans le monde de « Gaïa » Agence HALLUIN Halluin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T10:30:00+01:00

Vous ne savez pas ce qu’est le « monde de l’industrie » ? Vous en avez entendu parler et vous demandez si ce secteur pourrait vous correspondre ? Venez vous immerger dans le « Monde de Gaïa », un monde découvert en 2030 en pleine expansion qui a besoin de l’industrie humaine pour se développer. Ils souhaitent se renseigner auprès de vous en vous posant des questions. Saurez-vous y répondre ? Vous pourriez être surpris…

Agence HALLUIN 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France

