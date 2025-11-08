BRIT FLOYD – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

BRIT FLOYD Début : 2025-11-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Brit Floyd revient sur scène en 2025 avec leur production la plus grande et la plus spectaculaire à ce jour, célébrant le 50ème anniversaire de l’album classique de Pink Floyd « Wish You Were Here », accompagné d’un spectacle de lumières époustouflant, et d’un écran circulaire emblématique. Sorti en 1975 et comprenant quatre des chansons les plus aimées du groupe, « Shine On You Crazy Diamond », « Welcome to the Machine », « Have a Cigar » et la chanson éponyme, « Wish You Were Here » est largement considéré comme l’un des plus grands albums de tous les temps.Le spectacle de plus de 2h30 inclura également des morceaux classiques du catalogue d’albums de Pink Floyd, y compris « The Dark Side of the Moon », « The Wall », « Animals », « The Division Bell », « Meddle » et bien plus encore.Montant sur scène pour interpréter note pour note toutes ces chansons classiques de Pink Floyd, le groupe de musiciens que le public a appris à aimer et respecter dans le monde entier au fil des années, avec le guitariste/chanteur principal et directeur musical de longue date Damian Darlington et le bassiste/chanteur principal Ian Cattell ainsi que les autres musiciens experts qui ont rejoint les rangs de Brit Floyd au cours de la dernière décennie.Le spectacle de Brit Floyd est devenu un phénomène, largement considéré comme la plus grande expérience de tribute rock au monde !Retrouvez Brit Floyd en tournée française en novembre 2025 !1er novembre 2025 – Toulouse – Casino Théâtre Barrière2 novembre 2025 – Bordeaux – Théâtre Femina3 novembre 2025 – St Brieuc – L’Hermione5 novembre 2025 – Bourg-lès-Valence – Théâtre Le Rhône6 novembre 2025 – Sausheim – L’Ed&n8 novembre 2025 – Le Havre – Le Carré9 novembre 2025 – Lille – Théâtre Sébastopol10 novembre 2025 – Paris – L’Olympia

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76