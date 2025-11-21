BRITANNICUS MUSICAL CIRCUS – LE PALACE DE MONTATAIRE Montataire

IMPACT RAVE NANTES W CARV MAJES AND MORE Début : 2025-11-21 à 23:55. Tarif : – euros.

Impact Rave débarque à Nantes le vendredi 21 novembre 2025 pour une édition monumentale au Warehouse.Après avoir enflammé l’arène emblématique d’Antarès au Mans ou encore le Parc des Expositions d’Angers, IMPACT pose ses platines au Warehouse pour une nuit hors norme. Prépare-toi à vivre une rave XXL avec un show lights spectaculaire et une line-up explosive comme toujours.En tête d’affiche, CARV, figure incontournable de la scène hard, viendra secouer la Room 1 avec son énergie implacable. À ses côtés, un plateau redoutable : Majes B2B KX CHR, Aisha, Enham, Miza et en Room 2, les sets de Ezza, Sothy B2B PHSM et ADN B2B Vlaad._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44