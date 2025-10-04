British blabla Bibliotheque de Licques Licques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Conversation en anglais – Échangez avec une native !

Participez à un moment convivial pour pratiquer l’anglais en toute simplicité. Une anglophone vous propose de discuter autour de thèmes variés, de répondre à vos questions et de vous aider à progresser, quel que soit votre niveau.

Un rendez-vous idéal pour améliorer votre compréhension orale, enrichir votre vocabulaire et prendre confiance dans vos échanges en anglais, dans une ambiance détendue et bienveillante.

Bibliotheque de Licques 262 rue de la commune, Licques Licques 62850 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 42 31 46 20 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066839785662 Bibliothèque municipale depuis 20 ans, les bénévoles vous attendent pour cet atelier régulier au cours de l’année parkings

accès handicapé

marie perard