BRITISH CHRISTMAS Puisserguier

BRITISH CHRISTMAS

Rue de la Gaie Sortie Puisserguier Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le Père Noël distribuera les cadeaux aux moins de 10 ans et sera disponible pour la prise de photos (par les parents).

Ateliers pour les enfants décorations pour sapin, British cards, autres,…

Concours pulls moches adultes et enfants

Le Père Noël sera disponible pour la prise de photos (par les parents)

Ateliers pour les enfants fabrication Père Noël et lutins articulés, confection de décorations pour sapin, British cards, lettre au Père Noël, autres,…

Irish Coffee, thé, vin chaud, chocolat,…, gaufres,…

Spécialités de Noël britanniques et locales

Food truck ‘Beef or fish

17h Chorale de Noël à l’Eglise organisé par les Amis de l’Orgue

Toute la journée, venez vêtu de votre pull moche et toutes les heures, un gagnant, le plus original, sera récompensé.

17h Concert à l’église à l’église organisé par les amis de l’orgue . .

Rue de la Gaie Sortie Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 76 47 20 57

English :

Santa will be handing out presents to children under 10, and will be available for photo-taking (by parents).

Children’s workshops: Christmas tree decorations, British cards, etc

Adult and children’s ugly sweater competition

German :

Der Weihnachtsmann wird Geschenke an Kinder unter 10 Jahren verteilen und für Fotos zur Verfügung stehen (von den Eltern).

Workshops für Kinder: Baumschmuck, British Cards, andere,?

Wettbewerb um hässliche Pullover für Erwachsene und Kinder

Italiano :

Babbo Natale distribuirà i regali ai bambini sotto i 10 anni e sarà a disposizione dei genitori per scattare foto.

Laboratori per bambini: decorazioni per l’albero di Natale, biglietti inglesi, ecc

Gara di maglioni brutti per adulti e bambini

Espanol :

Papá Noel repartirá regalos a los menores de 10 años y estará disponible para que los padres se hagan fotos.

Talleres para niños: decoración del árbol de Navidad, tarjetas británicas, etc

Concurso de jerseys feos para adultos y niños

