British Cinéma Hamnet Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
British Cinéma avec sous-titres en français (with french subtitles) Hamnet . Thé offert après la séance. .
Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
