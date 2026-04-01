British Cinéma Is this thing on? Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
British Cinéma Is this thing on? Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.
Hauteville-sur-Mer
British Cinéma Is this thing on?
Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
British Cinéma avec sous-titres en français (with french subtitles) Is this thing on? . Thé offert après la séance. .
Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : British Cinéma Is this thing on?
L’événement British Cinéma Is this thing on? Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme
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