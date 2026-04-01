Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

British Cinéma Is this thing on? Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

British Cinéma Is this thing on? Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

British Cinéma Is this thing on? Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Cinéma de la Plage

Adresse : 30 avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

British Cinéma Is this thing on?

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

British Cinéma avec sous-titres en français (with french subtitles) Is this thing on? . Thé offert après la séance.   .

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : British Cinéma Is this thing on?

L’événement British Cinéma Is this thing on? Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)