British pop rock Jam session Avenue de Marennes Saint-Jean-d'Angély dimanche 23 novembre 2025.
Avenue de Marennes Au Jardin d'Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-23 18:30:00
fin : 2025-11-23 21:30:00
2025-11-23
Scène ouverte à toutes et tous. Venez vivre et partager un moment convivial en musique.
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
Stage open to all. Come and share a convivial musical moment.
German :
Offene Bühne für alle und jeden. Erleben und teilen Sie einen geselligen Moment mit Musik.
Italiano :
Palco aperto a tutti. Venite a condividere un momento musicale conviviale.
Espanol :
Escenario abierto a todos. Venga a compartir un momento de convivencia musical.
