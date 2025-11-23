British pop rock Jam session Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-11-23 18:30:00
fin : 2025-11-23 21:30:00

2025-11-23

Scène ouverte à toutes et tous. Venez vivre et partager un moment convivial en musique.
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18  aujardindo17@gmail.com

English :

Stage open to all. Come and share a convivial musical moment.

German :

Offene Bühne für alle und jeden. Erleben und teilen Sie einen geselligen Moment mit Musik.

Italiano :

Palco aperto a tutti. Venite a condividere un momento musicale conviviale.

Espanol :

Escenario abierto a todos. Venga a compartir un momento de convivencia musical.

