Britten String Orchestra Honfleur

Britten String Orchestra Honfleur mardi 15 juillet 2025.

Britten String Orchestra

Eglise Sainte-Catherine, Place Sainte-Catherine Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 16:00:00

fin : 2025-07-15 17:00:00

Date(s) :

2025-07-15

ENTREE LIBRE FREE CONCERT !

Les talentueux jeunes musiciens du « Britten String Orchestra » (orchestre à cordes) vous proposent un concert gratuit de haute qualité à l’église Sainte-Catherine, avec un programme alliant la musique sacrée de Charpentier et musique de chambre de Bizet, Bruch et Bernstein.

Programme :

M-A. Charpentier Prelude (Te Deum)

G. Bizet Carillon (Suite l’Arlésienne n°1)

L. Janacek Suite pour orchestre à cordes

J. Herwig Waakhond pour violoncelle et orchestre

M. Bruch Romance pour alto et orchestre à cordes

L. Bernstein Suite West Side Story

Eglise Sainte-Catherine, Place Sainte-Catherine Honfleur 14600 Calvados Normandie tickets@timeconcerts.co.uk

English : Britten String Orchestra

ENTREE LIBRE FREE CONCERT!

The talented young musicians of the « Britten String Orchestra » offer you a free concert of the highest quality at St. Catherine’s Church, with a program combining the sacred music of Charpentier and chamber music by Bizet, Bruch and Bernstein.

Program :

M-A. Charpentier Prelude (Te Deum)

G. Bizet Carillon (Suite l?Arlésienne n°1)

L. Janacek Suite for string orchestra

J. Herwig Waakhond for cello and orchestra

M. Bruch Romance for viola and string orchestra

L. Bernstein Suite West Side Story

German : Britten String Orchestra

FREIER EINTRITT FREE CONCERT!

Die talentierten jungen Musiker des « Britten String Orchestra » (Streichorchester) bieten Ihnen ein hochkarätiges Gratiskonzert in der St. Catherine’s Kirche. Das Programm verbindet geistliche Musik von Charpentier mit Kammermusik von Bizet, Bruch und Bernstein.

Programm :

M-A. Charpentier Prelude (Te Deum)

G. Bizet Glockenspiel (Suite l’Arlésienne Nr. 1)

L. Janacek Suite für Streichorchester

J. Herwig Waakhond für Violoncello und Orchester

M. Bruch Romanze für Viola und Streichorchester

L. Bernstein Suite West Side Story

Italiano :

ENTREE LIBRE CONCERTO GRATUITO !

I giovani musicisti di talento della Britten String Orchestra vi offrono un concerto gratuito di altissima qualità nella chiesa di Sainte-Catherine, con un programma che combina la musica sacra di Charpentier e la musica da camera di Bizet, Bruch e Bernstein.

Programma :

M-A. Charpentier Preludio (Te Deum)

G. Bizet Carillon (Suite l’Arlésienne n°1)

L. Janacek Suite per orchestra d’archi

J. Herwig Waakhond per violoncello e orchestra

M. Bruch Romanza per viola e orchestra d’archi

L. Bernstein Suite per West Side Story

Espanol :

¡ENTREE LIBRE CONCIERTO GRATUITO !

Los jóvenes y talentosos músicos de la Britten String Orchestra le ofrecen un concierto gratuito de gran calidad en la iglesia Sainte-Catherine, con un programa que combina la música sacra de Charpentier y la música de cámara de Bizet, Bruch y Bernstein.

Programa :

M-A. Charpentier Preludio (Te Deum)

G. Bizet Carillón (Suite l’Arlésienne n°1)

L. Janacek Suite para orquesta de cuerda

J. Herwig Waakhond para violonchelo y orquesta

M. Bruch Romance para viola y orquesta de cuerda

L. Bernstein Suite West Side Story

