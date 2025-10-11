Brive Fashion Show Brive-la-Gaillarde

3ème édition du Brive Fashion show.

Au programme

Défilés tout au long de la journée dans les rues Toulzac, Corrèze, Carnot, République, Hôtel de Ville et Gambetta.

Le Fashion Show à 19h place Charles de Gaulle, au cœur de la cité Gaillarde.

Gratuit et ouvert à tous. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

