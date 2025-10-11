Brive Fashion Show Brive-la-Gaillarde
Brive Fashion Show Brive-la-Gaillarde samedi 11 octobre 2025.
Brive Fashion Show
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
3ème édition du Brive Fashion show.
Au programme
Défilés tout au long de la journée dans les rues Toulzac, Corrèze, Carnot, République, Hôtel de Ville et Gambetta.
Le Fashion Show à 19h place Charles de Gaulle, au cœur de la cité Gaillarde.
Gratuit et ouvert à tous. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
