Brive-Rocamadour 28ème édition

Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Une aventure unique sur deux roues ou à pied ! La Brive-Rocamadour est plus qu'une simple randonnée ! C'est une expérience inoubliable au coeur des paysages typiques de la Corrèze et du Lot

Une aventure unique sur deux roues ou à pied ! La Brive-Rocamadour est plus qu'une simple randonnée ! C'est une expérience inoubliable au coeur des paysages typiques de la Corrèze et du Lot. Que vous aimiez pédaler, courir ou marcher, cet événement est fait pour vous ! Des parcours époustouflants en VTT ou gravel, véloroute, marche et trail. Un événement pour tous, sans chronomètre, ouvert à tous (licenciés ou non), jeunes et moins jeunes, avec points de ravitaillement sur le parcours. Sécurité et respect de l'environnement, le port du casque étant obligatoire pour les épreuves de vélos. Un parcours balisé respectueux de la nature magnifique de la région.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

A unique adventure on two wheels or on foot! The Brive-Rocamadour is more than just a ride! It's an unforgettable experience in the heart of the typical Corrèze and Lot landscapes

