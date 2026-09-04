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Briv’Ekiden Brive-la-Gaillarde

dimanche 18 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Briv’Ekiden Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:15:00
Adresse
Quai Tourny
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Briv’Ekiden

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:15:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Marathon en relais organisé par Le Pays de Brive Athlétique club. Equipes de 6 coureurs.
Départ 9h15. Inscriptions en ligne sur ok-time.fr   .

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Briv’Ekiden

L’événement Briv’Ekiden Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-04 par Brive Tourisme

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