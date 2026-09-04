AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Briv’Ekiden Brive-la-Gaillarde
dimanche 18 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Briv’Ekiden
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:15:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Marathon en relais organisé par Le Pays de Brive Athlétique club. Equipes de 6 coureurs.
Départ 9h15. Inscriptions en ligne sur ok-time.fr .
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Briv’Ekiden
L’événement Briv’Ekiden Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-04 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Conférence: Le masculinisme (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde 16 septembre 2026
- Soirée découverte: Médiation zen Brive-la-Gaillarde 17 septembre 2026
- Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste Brive-la-Gaillarde 17 septembre 2026
- Ciné-thé: Les matins merveilleux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde 18 septembre 2026
- Concert Jazz club: Les accordes swing (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde 18 septembre 2026