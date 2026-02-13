Broadcasting – Who’s listening ? La presque fin de la FM, Usine Kugler, Genève

Broadcasting – Who’s listening ? La presque fin de la FM 21 – 28 février Usine Kugler

CHF 10.- lors des concerts, exposition gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T19:30:00+01:00 – 2026-02-28T22:00:00+01:00

Après l’arrêt de ses émetteurs FM le 31 décembre 2024, la SSR fait face à un revirement politique : la diffusion FM est prolongée pour les radios privées jusqu’en 2026 au moins, et la question d’un éventuel retour du service public sur la bande FM est rouverte, sans échéance claire.

Cette « fin », finalement avortée, marque aussi la disparition annoncée d’un univers sonore fait de grésillements, de sifflements et de souffle — expériences indissociables de l’écoute et de la manipulation d’un poste de radio analogique.

À cette occasion, Konnekt a rassemblé une série d’artistes explorant la radio comme machine sonore autant que comme médium. Ils la détournent, la transforment et la « hackent » à travers performances et installations sonores, révélant la force évocatrice d’un temps que l’on croyait révolu.

Programme

Samedi 21.02 – Vernissage

18h00 — Soupe et vin bio, inauguration des installations

19h30 — Performances de Gabriel Scotti

Dimanche 22.02

Activation de l’installation par Simon Whetham

Mardi 24.02, 13h30–16h30 – La Maco

Chemin des Sports 87

Kinetic Workshop — atelier de hacking sonore avec Simon Whetham

(inscription conseillée)

Mardi 24.02, mercredi 25.02 et jeudi 26.02

14h–18h — Exposition ouverte

Vendredi 27.02

19h30 — Performance de Tim Shaw

Samedi 28.02 – Finissage

14h & 16h — Sound Walk de Tim Shaw (inscriptions par mail)

19h30 — Performances de Blablablor et Gabriel Scotti

Infos pratiques

21, 27 et 28.02 — prix conseillé : CHF 10.–

Exposition : entrée libre

Artistes

Gabriel Scotti — installations (avec Nicolas Fournier) et performances

Simon Whetham — installations évolutives et workshop

Tim Shaw — Sound Walks et performance

Annette Schmucki & Reto Friedmann (Blablablor) — installations et performances

Infos et inscriptions

www.konnekt.co

La radio analogique est-elle vraiment morte ? Entre nostalgie du souffle FM et détournements sonores, une exposition-performance explore les fantômes d’un médium en mutation.

DR