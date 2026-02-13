Broadcasting – Who’s listening ? La presque fin de la FM, Usine Kugler, Genève
CHF 10.- lors des concerts, exposition gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T19:30:00+01:00 – 2026-02-28T22:00:00+01:00
Après l’arrêt de ses émetteurs FM le 31 décembre 2024, la SSR fait face à un revirement politique : la diffusion FM est prolongée pour les radios privées jusqu’en 2026 au moins, et la question d’un éventuel retour du service public sur la bande FM est rouverte, sans échéance claire.
Cette « fin », finalement avortée, marque aussi la disparition annoncée d’un univers sonore fait de grésillements, de sifflements et de souffle — expériences indissociables de l’écoute et de la manipulation d’un poste de radio analogique.
À cette occasion, Konnekt a rassemblé une série d’artistes explorant la radio comme machine sonore autant que comme médium. Ils la détournent, la transforment et la « hackent » à travers performances et installations sonores, révélant la force évocatrice d’un temps que l’on croyait révolu.
Programme
Samedi 21.02 – Vernissage
18h00 — Soupe et vin bio, inauguration des installations
19h30 — Performances de Gabriel Scotti
Dimanche 22.02
Activation de l’installation par Simon Whetham
Mardi 24.02, 13h30–16h30 – La Maco
Chemin des Sports 87
Kinetic Workshop — atelier de hacking sonore avec Simon Whetham
(inscription conseillée)
Mardi 24.02, mercredi 25.02 et jeudi 26.02
14h–18h — Exposition ouverte
Vendredi 27.02
19h30 — Performance de Tim Shaw
Samedi 28.02 – Finissage
14h & 16h — Sound Walk de Tim Shaw (inscriptions par mail)
19h30 — Performances de Blablablor et Gabriel Scotti
Infos pratiques
21, 27 et 28.02 — prix conseillé : CHF 10.–
Exposition : entrée libre
Artistes
Gabriel Scotti — installations (avec Nicolas Fournier) et performances
Simon Whetham — installations évolutives et workshop
Tim Shaw — Sound Walks et performance
Annette Schmucki & Reto Friedmann (Blablablor) — installations et performances
Infos et inscriptions
www.konnekt.co
La radio analogique est-elle vraiment morte ? Entre nostalgie du souffle FM et détournements sonores, une exposition-performance explore les fantômes d’un médium en mutation.
