Broadway à Chauny Chauny

Broadway à Chauny Chauny vendredi 14 novembre 2025.

Broadway à Chauny

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Les plus grandes comédies musicales sont à revivre avec Isabelle Georges, couronnée de succès à travers le monde et le non moins célèbre Frederick Steenbrik. Ils s’associent au quintette de cuivres Magnifica à la renommée internationale qui représente, avec brio, l’école française, ainsi qu’à Raphaël Sanchez au piano et Samuel Domergue à la batterie.

Retrouvez Mary Poppins, West Side Story, Chicago, Show Boat, Chantons sous la pluie, My Fair Lady… Laissez-vous

entraîner dans l’univers magique de la comédie musicale pour un retour aux sources jubilatoire, un feu d’artifice où brillent les noms de George et Ira Gershwin, John Kander et Fred Ebb, Michael Stewart et Jerry Herman, Leonard Bernstein et tant d’autres. 6 .

2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 23 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Broadway à Chauny Chauny a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard