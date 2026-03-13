Broadway, Chanson Française, Piano et Claquettes Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux

Broadway, Chanson Française, Piano et Claquettes

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

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Plongez dans l’univers étincelant du & un spectacle unique où trois voix, un piano et trois paires de claquettes s’unissent pour faire vibrer la scène.

Le voyage commence aux éclats de Broadway avec l’énergie communicative de ’ et l’élégance intemporelle de ’ , avant de faire un détour par la modernité pétillante de (La La Land). Entre deux numéros virtuoses, le trio retrouve le charme des pavés parisiens on se laisse surprendre par le swing malicieux du de Nougaro, la douceur de ’ d’Yves Montand, ou encore la fantaisie poétique de ’ empruntée à Émilie Jolie. Chaque morceau est une promesse de rythme, une invitation à battre la mesure avec nous.

De la chanson française aux standards incontournables de Broadway, en passant par des pépites méconnues du jazz, ce trio revisite le répertoire avec une énergie communicative. C’est une véritable invitation à retrouver l’esprit de légende de Fred Astaire, Ginger Rogers ou Gene Kelly.

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Envie d’apprendre les bases des claquettes ? Profitez d’une initiation exceptionnelle avec la talentueuse ̨ . Chorégraphe reconnue ( d’Alexis Michalik, ) et interprète sur les plus grandes scènes ( au Casino de Paris, ), Eva enseigne également les claquettes aux Cours Florent. ✨

Vous apprendrez les frappes de base, quelques pas et une courte chorégraphie pour se mettre en mouvement.

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Place au show ! Trois voix, un piano et trois paires de claquettes pour un voyage musical vibrant.

Format 2 sets de 45 minutes

Répertoire Standards de jazz, pépites de Broadway et classiques de la chanson française.

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11 AVRIL 2026 à 17h00

30€ (Tarif Unique)

1h30 environ

Pas besoin de chaussures de claquettes (sauf si vous en avez) apportez des chaussures de ville à semelle dure !

Places limitées, inscription obligatoire, à partir de 12 ans

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11 AVRIL 2026 à 20h30

12€ // 10€ (-12 ans)

1h30 environ + 20 minutes d’entracte

Buvette avant, pendant et après le spectacle

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Préférence pour le règlement en ligne (site sécurisé)

www.theatre-lenchanteur.com

Règlement chèques ou espèces (règlement avant le 09 avril 2026*)

06.09.77.94.11 (10h-12h > 13h30-18h)

lenchanteur.billetterie@gmail.com

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8 bis Grande Rue 25330 AMATHAY-VÉSIGNEUX

* Parce que chaque place compte dans notre petit théâtre, la billetterie est le moteur de notre programmation. Pour faire face aux annulations de dernière minute, nous mettons en place de nouvelles modalités de règlement.

Notez qu’à moins de 48h du spectacle, les places déjà payées ne seront plus remboursables. Merci de nous aider à faire vivre la magie de l’Enchanteur par votre fidélité ! .

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté theatre.lenchanteur@gmail.com

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English : Broadway, Chanson Française, Piano et Claquettes

L’événement Broadway, Chanson Française, Piano et Claquettes Amathay-Vésigneux a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON