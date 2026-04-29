Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Broadway Family Show Tinailler de la Maison de Lamartine Milly-Lamartine

Broadway Family Show Tinailler de la Maison de Lamartine Milly-Lamartine dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Tinailler de la Maison de Lamartine

Adresse : Rue Lamartine

Ville : 71960 Milly-Lamartine

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Milly-Lamartine

Broadway Family Show

Tinailler de la Maison de Lamartine Rue Lamartine Milly-Lamartine Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Sous la baguette d’Yvan Cassar, Natalie Dessay chante en famille , avec mari et enfants, un programme consacre´ aux musicals de Broadway. Un concert haut en couleurs qui re´unit des grands compositeurs du genre.

Natalie Dessay, chant.
Laurent Naouri, chant.
Neïma Naouri chant.
Tom Naouri ,chant et saxophone.
Yvan Cassar, piano et direction.
Benoît Dunoyer de Ségonzac, contrebasse.
Nicolas Montazaud, percussions.

Programme
Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Michel Legrand…   .

Tinailler de la Maison de Lamartine Rue Lamartine Milly-Lamartine 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Broadway Family Show

L’événement Broadway Family Show Milly-Lamartine a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

À voir aussi à Milly-Lamartine (Saône-et-Loire)