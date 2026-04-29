Broadway Family Show Tinailler de la Maison de Lamartine Milly-Lamartine

Milly-Lamartine

Broadway Family Show

Tinailler de la Maison de Lamartine Rue Lamartine Milly-Lamartine Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Sous la baguette d’Yvan Cassar, Natalie Dessay chante en famille , avec mari et enfants, un programme consacre´ aux musicals de Broadway. Un concert haut en couleurs qui re´unit des grands compositeurs du genre.

Natalie Dessay, chant.

Laurent Naouri, chant.

Neïma Naouri chant.

Tom Naouri ,chant et saxophone.

Yvan Cassar, piano et direction.

Benoît Dunoyer de Ségonzac, contrebasse.

Nicolas Montazaud, percussions.

Programme

Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Michel Legrand… .

Tinailler de la Maison de Lamartine Rue Lamartine Milly-Lamartine 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Broadway Family Show

L’événement Broadway Family Show Milly-Lamartine a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)