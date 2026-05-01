Broadway’ in Bessin Ze musical Salle polyvalente lycée Alain Chartier Bayeux

Bayeux

Broadway’ in Bessin Ze musical

Salle polyvalente lycée Alain Chartier Place de la Lombarderie Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Concert de fin d’année des élèves du chant de l’Aluette !

Un parfum de l’âge d’or de Broadway, une touche de west end. Un spectacle où le glamour flirte avec l’humour le fameux glhumour devenu la marque de fabrique du chant de l’aluette, le tout accompagné d’un pianiste survitaminé ! .

Salle polyvalente lycée Alain Chartier Place de la Lombarderie Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 14 18 81 25 lechantdelaluette@orange.fr

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English : Broadway’ in Bessin Ze musical

End-of-year concert by the Aluette singing students!

L’événement Broadway’ in Bessin Ze musical Bayeux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayeux Intercom