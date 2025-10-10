BROADWAY ou presque ! Le Logis de Linières Val-du-Maine

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

BROADWAY ou presque! (théâtre musical)

Dates vendredi 10 octobre 20h30, samedi 11 octobre 20h30 et dimanche 12 octobre 15h

C’est quoi?

Genre: Comédie Musicale

Une petite troupe de théâtre décide de se lancer dans l’univers de la comédie musicale. Ambitions démesurées, rêves de paillettes…Mais la réalité les rattrape vite. Entre exigences, conflits d’égos et budget inexistant, rien ne se déroule comme prévu!

Un spectacle ou on voit le théâtre dans le théâtre avec un humour décapant, autour des grands airs de la comédie musicale Broadway!

Avec:

Julien Huchet-Ostini, Pauline Pelosi, Francisco Gil, Paquito Guillo (piano)

Tout public, grands et petits Durée 2h

Possibilité de diner avant à la Taverne sur réservation en ligne ou par téléphone

Offert 12 ans. Tarifs de 12.50 euros à 23 euros

Rassurez vous en regardant les photos de nos anciennes pièces

Saviez-vous que vous pouviez venir vous restaurer avant chaque représentation à la taverne de Linières, (notre restaurant associatif) avec notre formule REPAS + SPECTACLE! Nos repas sont toujours “maison”, cuisinés avec des produits frais!

Menu Broadway ou Presque:

• “Lasagnes 42nd Street” (clin d’œil à la célèbre comédie musicale et à la rue mythique de Broadway)

• ⁠New York, New York… Tiramisu ! .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

