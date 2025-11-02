Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Broc aux jouets Salle polyvalente Void-Vacon

Broc aux jouets Salle polyvalente Void-Vacon dimanche 2 novembre 2025.

Broc aux jouets

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 10:30:00
fin : 2025-11-02

Date(s) :
2025-11-02

Tout public
0  .

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 95 17 81 69 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Broc aux jouets Void-Vacon a été mis à jour le 2025-10-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS