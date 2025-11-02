Broc Christmas geek Homécourt Dannes Dimanche 2 novembre, 09h00 sur inscription avec paiement

ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion

A 10 mn de SAINTES et 30 mn de ROYAN (17).

Durant cette journée, dans une ambiance Noël, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

Lieu :

SALLE POLYVALENTE

Route de Thénac

17460 RETAUD

Horaires :

Dimanche de 9h à 17h

NOMBREUSES ANIMATIONS :

*** GRAND CONCOURS LIKE MY COSPLAY ***

Chaque candidat inscrit avant le 21 Novembre recevra une invitation au BLG et devra récolter entre 9h et 15h45 un maximum de likes. Le vote du public sera pris en compte par le nombre de mentions « J’aime » via un QR CODE (afficher sur le salon). Le grand gagnant sera annoncé à 16h et remportera un trophée et un bon d’achat de 100 euros à dépenser au salon.

Formulaire d’inscription :

[https://forms.gle/fLvjR72ucCd2PZfz8](https://forms.gle/fLvjR72ucCd2PZfz8)

*** JEU CONCOURS DISPLAY ***

Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 display Pokémon…

– Tirage au sort à 16h30 –

Achat billetterie uniquement sur weezevent :

[https://my.weezevent.com/RETAUD2025](https://my.weezevent.com/RETAUD2025)

Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.

*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

FOOD – BUFFET – BUVETTE

BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

PRE-VENTE PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 4 €uros

« Offre jusqu’au 23 Octobre 2025 »

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/RETAUD2025](https://my.weezevent.com/RETAUD2025)

PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 6 €uros

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/RETAUD2025](https://my.weezevent.com/RETAUD2025)

PASS COUPE FILE FAMILY + JEU CONCOURS : 20 €uros

2 adultes + 2 enfants

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/RETAUD2025](https://my.weezevent.com/RETAUD2025)

PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 17h à 20h et dimanche de 7h à 17h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/RETAUD2025](https://my.weezevent.com/RETAUD2025)

Organisation : Tandem Events France

[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)

Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

[https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9](https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9)

Contact Nathalie :

[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

Merci de partager l’évènement :

[https://www.facebook.com/events/1363725768736929/](https://www.facebook.com/events/1363725768736929/)

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-02T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T17:00:00.000+01:00

