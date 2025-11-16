Broc de la Halle Place de la halle Vitry-le-François
Broc de la Halle Place de la halle Vitry-le-François dimanche 16 novembre 2025.
Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…).Tout public
Organisée par le Numi’s Club Vitryat en partenariat avec la ville de Vitry-le-François. Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…). .
Place de la halle La Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est christophe.herveux@wanadoo.fr
English : Broc de la Halle
Flea market, garage sale and collections (postcards, stamps, books, capsules…).
German :
Trödelmarkt, Flohmarkt und Sammlungen (Postkarten, Briefmarken, Bücher, Kapseln…).
Italiano :
Mercatino delle pulci, vendita di garage e collezioni (cartoline, francobolli, libri, capsule, ecc.).
Espanol :
Mercadillo, venta de garaje y colecciones (postales, sellos, libros, cápsulas, etc.).
