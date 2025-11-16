Broc de la Halle Place de la halle Vitry-le-François

Broc de la Halle

Place de la halle La Halle Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…).Tout public

Organisée par le Numi’s Club Vitryat en partenariat avec la ville de Vitry-le-François. Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…). .

Place de la halle La Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est christophe.herveux@wanadoo.fr

English : Broc de la Halle

Flea market, garage sale and collections (postcards, stamps, books, capsules…).

German :

Trödelmarkt, Flohmarkt und Sammlungen (Postkarten, Briefmarken, Bücher, Kapseln…).

Italiano :

Mercatino delle pulci, vendita di garage e collezioni (cartoline, francobolli, libri, capsule, ecc.).

Espanol :

Mercadillo, venta de garaje y colecciones (postales, sellos, libros, cápsulas, etc.).

L’événement Broc de la Halle Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne