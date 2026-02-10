Broc de la Halle Place de la halle Vitry-le-François
Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…). De 8h à 17h.Tout public
Organisée par le Numi’s Club Vitryat en partenariat avec la ville de Vitry-le-François et la participation de l’association Alter-Natives ressourcerie et atelier vélos. Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…). .
Flea market, garage sale and collections (postcards, stamps, books, capsules…). From 8am to 5pm.
