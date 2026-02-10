Broc de la Halle Place de la halle Vitry-le-François

Broc de la Halle

Place de la halle La Halle Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…). De 8h à 17h.Tout public

Organisée par le Numi’s Club Vitryat en partenariat avec la ville de Vitry-le-François et la participation de l’association Alter-Natives ressourcerie et atelier vélos. Brocante, vide-grenier et collections (cartes postales, timbres, livres, capsules…). .

Place de la halle La Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est christophe.herveux@wanadoo.fr

English : Broc de la Halle

Flea market, garage sale and collections (postcards, stamps, books, capsules…). From 8am to 5pm.

