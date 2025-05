Broc’ de printemps – salle des fêtes Clérac, 1 juin 2025 09:00, Clérac.

Charente-Maritime

Broc’ de printemps salle des fêtes Le bourg Clérac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Organisée par l’association scolaire de Clérac et destiné au financement des sorties scolaires et voyages pédagogiques des enfants de l’école de Clérac

.

salle des fêtes Le bourg

Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 39 52 63

English :

Organized by the Clérac school association and intended to finance school outings and educational trips for the children of the Clérac school

German :

Organisiert von der Schulvereinigung von Clérac und zur Finanzierung von Schulausflügen und pädagogischen Reisen der Kinder der Schule von Clérac bestimmt

Italiano :

Organizzato dall’associazione scolastica Clérac per finanziare gite scolastiche e viaggi d’istruzione per i bambini della scuola Clérac

Espanol :

Organizado por la asociación escolar Clérac para financiar las salidas escolares y los viajes educativos de los niños de la escuela Clérac

L’événement Broc’ de printemps Clérac a été mis à jour le 2025-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge