Dun-le-Poëlier

Broc Dun’gue

Dun-le-Poëlier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

BROCANTE A DUN-LE-POELIER

Brocante organisée par l’association Les Petites Mains, réservée aux particuliers et aux artisans. Osez vous déguisez. Brasserie sur place. .

Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 33 33 84

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English :

FLEA MARKET IN DUN-LE-POELIER

L’événement Broc Dun’gue Dun-le-Poëlier a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Chabris Pays de Bazelle