Broc Dun’gue Dun-le-Poëlier
Broc Dun’gue Dun-le-Poëlier samedi 20 juin 2026.
Dun-le-Poëlier
Broc Dun’gue
Dun-le-Poëlier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
BROCANTE A DUN-LE-POELIER
Brocante organisée par l’association Les Petites Mains, réservée aux particuliers et aux artisans. Osez vous déguisez. Brasserie sur place. .
Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 33 33 84
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English :
FLEA MARKET IN DUN-LE-POELIER
L’événement Broc Dun’gue Dun-le-Poëlier a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Chabris Pays de Bazelle