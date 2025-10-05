Broc en Zik à la salle des fêtes de Gélannes Gélannes

Broc en Zik à la salle des fêtes de Gélannes Gélannes dimanche 5 octobre 2025.

Broc en Zik à la salle des fêtes de Gélannes

Place Publique Gélannes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Le dimanche 5 octobre 2025 de 10h à 18h

Au Programme

– Buvette

– Restauration

– Concert

– Foire aux disques

– Animations musicales

– Scène ouverte .

Place Publique Gélannes 10100 Aube Grand Est +33 6 81 68 38 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Broc en Zik à la salle des fêtes de Gélannes Gélannes a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise