Place Publique Gélannes Aube
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Le dimanche 5 octobre 2025 de 10h à 18h
Au Programme
– Buvette
– Restauration
– Concert
– Foire aux disques
– Animations musicales
– Scène ouverte .
Place Publique Gélannes 10100 Aube Grand Est +33 6 81 68 38 65
L’événement Broc en Zik à la salle des fêtes de Gélannes Gélannes a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise