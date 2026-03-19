Broc’ Frimousse Jeux, jouets et vêtements enfants ! Salle le Familial Einville-au-Jard

Broc’ Frimousse Jeux, jouets et vêtements enfants !

Salle le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Broc’ Frimousse Jeux, jouets et vêtements enfants ! Le Relais Familles vous invite à sa Broc’ Frimousse le Dimanche 12 Avril 2026 de 9h00 à 16h00 à la Salle Le Familial à Einville.

Venez profiter d’une belle journée, avec des articles de puériculture, vêtements, jouets, livres, et bien plus encore pour les enfants de la naissance à 12 ans !

Inscriptions & renseignements au 03.83.72.06.91 et par mail association.einvilleetenvirons@famillesrurales.orgTout public

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Salle le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 06 91 association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org

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English :

Broc’ Frimousse Games, toys and children’s clothes! Le Relais Familles invites you to its Broc’ Frimousse on Sunday April 12, 2026 from 9:00 am to 4:00 pm at the Salle Le Familial in Einville.

Come and enjoy a wonderful day, with childcare articles, clothes, toys, books and much more for children from birth to 12 years old!

Registration & information: 03.83.72.06.91 or association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org

L’événement Broc’ Frimousse Jeux, jouets et vêtements enfants ! Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-03-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS