Broc’ Land Geek 2026 Rue Paul Mairat Angoulême

Broc’ Land Geek 2026

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 1000 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion.

.

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com

English :

During the day, the show brings together numerous exhibitors from all over the region and beyond, covering an area of 1,000 m², whose aim is to sell, trade or share their passion.

