Broc’ Land Geek 2026 Rue Paul Mairat Angoulême
Broc’ Land Geek 2026 Rue Paul Mairat Angoulême dimanche 8 février 2026.
Broc’ Land Geek 2026
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 1000 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion.
.
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the day, the show brings together numerous exhibitors from all over the region and beyond, covering an area of 1,000 m², whose aim is to sell, trade or share their passion.
L’événement Broc’ Land Geek 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême