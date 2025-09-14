Broc Land Geek Haguenau Haguenau

Sur une surface de plus de 2200 m², cet événement rassemblera des exposants professionnels et particuliers venus de toute la région et des alentours, avec une passion commune l’univers geek sous toutes ses formes.

de toute la région et des alentours, avec une passion commune l’univers geek sous toutes ses formes. Les visiteurs auront l’opportunité d’acheter, échanger ou simplement découvrir des trésors issus de la culture geek et rétro

Jeux vidéo

Jouets vintage, LEGO, Playmobil, Petshop, figurines, miniatures, Skylanders

Bandes dessinées, mangas, comics, livres de SF et fantasy

Cartes à jouer (Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana, etc.)

Jeux de société, jeux de rôle

DVD, films cultes, goodies de séries TV rétro et actuelles

Univers steampunk, décoration, illustrations

Et bien plus encore…

BROC’ LAND GEEK revient à Haguenau en 2025 !

Préparez-vous à plonger dans l’univers du rétrogaming et de la pop culture lors de l’évènement tant

attendu BROC’ LAND GEEK HAGUENAU 2025, qui se tiendra le dimanche 14 Septembre 2025,

de 9h à 17h, à la Halle aux Houblons 115 Grande rue, Haguenau (67500).

À NE PAS MANQUER Animations et temps forts de la journée !

– Bourse d’échange TCG (Trading Card Game)

Un espace entièrement dédié aux cartes à jouer vous attend Pokémon, Dragon Ball, Magic, One Piece, Yu-Gi-Oh, Lorcana,

Altered, et bien d’autres. Une occasion parfaite pour compléter sa collection et rencontrer d’autres passionnés.

– Jeu-concours exclusif

En achetant votre Pass Coupe-file sur Weezevent, vous participez automatiquement au tirage au sort pour tenter de

gagner un display Pokémon !

Tirage au sort à 16h30 (le lot sera envoyé en colis suivi si vous êtes absent).

Réservation ici https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025

– Bourse Disques & BD

Un espace sera spécialement dédié aux disques et bandes dessinées.

Vous pourrez acheter, vendre ou échanger vos trouvailles et partager votre passion avec d’autres amateurs.

Restauration et buvette sur place tout au long de la journée. .

115 Grande rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com

English :

Spanning over 2200 m², this event will bring together professional and private exhibitors from all over the region and beyond, with a common passion: the geek universe in all its forms.

German :

Auf einer Fläche von mehr als 2200 m² versammelt diese Veranstaltung professionelle und private Aussteller aus der gesamten Region und der Umgebung, die eine gemeinsame Leidenschaft haben: die Welt der Geek in all ihren Formen.

Italiano :

Su una superficie di oltre 2200 m², l’evento riunirà espositori professionali e privati provenienti da tutta la regione e oltre, con una passione comune: il mondo del geek in tutte le sue forme.

Espanol :

En una superficie de más de 2200 m², el certamen reunirá a expositores profesionales y particulares de toda la región y de fuera de ella, con una pasión común: el mundo del frikismo en todas sus formas.

