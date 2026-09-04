Broc land geek ! Salle Polyvalente Pompaire Pompaire
dimanche 4 octobre 2026 · Salle Polyvalente Pompaire · Pompaire
Informations pratiques
Pompaire
Broc land geek !
Salle Polyvalente Pompaire 6 Rue de la Roulière Pompaire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
La Pop Culture s’installe à Pompaire pour une journée exceptionnelle !
Première édition de BROC’ LAND GEEK, un événement entièrement consacré à la pop culture, au rétrogaming, aux mangas, aux Pokémon, aux univers Fantasy et aux jouets vintage.
Sur plus de 1000 m², plusieurs dizaines d’exposants, créateurs, illustrateurs et collectionneurs feront découvrir leurs passions dans une ambiance conviviale et familiale. .
Salle Polyvalente Pompaire 6 Rue de la Roulière Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 31 79 05 brocland.ci@gmail.com
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English : Broc land geek !
L’événement Broc land geek ! Pompaire a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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