broc’ Plombinoise Plombières-les-Bains

broc’ Plombinoise

Place Napoléon III Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-09-13 2026-10-11

Bienvenue à la Broc’ Plombinoise, votre rendez-vous mensuel.

Tous les deuxièmes dimanches des mois d’avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre au cœur de Plombières-les-Bains !

Brocanteurs et antiquaires se réunissent pour offrir une expérience de chasse aux trésors et de trouvailles uniques.

Ouverte également aux déballages des particuliers, vous parcourrez des stands variés où vous trouverez une multitude d’articles des antiquités authentiques aux objets vintage, en passant par des vêtements rétro, des livres anciens, des œuvres d’art originales et bien plus encore.

Chaque stand est une histoire à découvrir, chaque objet une pièce d’un puzzle fascinant.

Que vous soyez un habitué ou que vous veniez pour la première fois, nos brocantes mensuelles vous réservent toujours des surprises. Rejoignez-nous pour une journée de plaisir, de découverte et de convivialité au cœur de notre ville.

Au plaisir de vous y accueillir !Tout public

0 .

Place Napoléon III Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 00 24 mairie@plombieres.fr

English :

Welcome to the Broc? Plombinoise, your monthly rendez-vous.

Every second Sunday in April, May, June, July, September and October in the heart of Plombières-les-Bains!

Brocanteurs and antique dealers come together to offer a treasure-hunting experience and unique finds.

Also open to private unpacking, you’ll browse a variety of stalls where you’ll find a multitude of items: from authentic antiques to vintage objects, retro clothing, old books, original works of art and much more.

Each stand is a story to be discovered, each object a piece of a fascinating puzzle.

Whether you’re a regular or coming for the first time, our monthly flea markets are always full of surprises. Join us for a day of fun, discovery and conviviality in the heart of our town.

We look forward to welcoming you!

L’événement broc’ Plombinoise Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par OT REMIREMONT