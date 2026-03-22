Broc un livre place de la résistance 17370 Saint-Trojan-les-Bains

Broc un livre

place de la résistance 17370 bibliotheque ASSOCIATIVE Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

vente de livres d’occation à petit prix par la bibliothèque

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place de la résistance 17370 bibliotheque ASSOCIATIVE Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 86 40 biblio-stj@orange.fr

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English : Broc un livre

sale of second-hand books at low prices by the library

L’événement Broc un livre Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes