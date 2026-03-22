Broc un livre place de la résistance 17370 Saint-Trojan-les-Bains
Broc un livre place de la résistance 17370 Saint-Trojan-les-Bains samedi 4 avril 2026.
Broc un livre
place de la résistance 17370 bibliotheque ASSOCIATIVE Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
vente de livres d’occation à petit prix par la bibliothèque
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place de la résistance 17370 bibliotheque ASSOCIATIVE Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 86 40 biblio-stj@orange.fr
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English : Broc un livre
sale of second-hand books at low prices by the library
L’événement Broc un livre Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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