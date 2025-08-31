Broc Voisins 2025 Bourges

Début : 2025-08-31 07:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

L’association Autour de Lou qui a pour objectif de sensibiliser et de promouvoir une prise en charge précoce et innovante des enfants porteurs de trisomie 21. Celle-ci organise la 6ème édition de broc-voisins.

Cette année, plein de nouveaux exposants à découvrir !

Vous pourrez vous rafraîchir et vous faire plaisir avec la buvette, des pâtisseries et des crêpes maison.

En plus, le groupe Sweet Escape sera là pour mettre de l’ambiance avec ses morceaux tout au long de la journée.

Venez nombreux passer un super moment ! .

Rue Blanqui Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 20 56 79

English :

The Autour de Lou association aims to raise awareness and promote early and innovative care for children with Down’s syndrome. It is organizing the 6th edition of broc-voisins.

German :

Der Verein Autour de Lou, dessen Ziel die Sensibilisierung und Förderung einer frühen und innovativen Betreuung von Kindern mit Trisomie 21 ist. Diese organisiert die sechste Ausgabe des Broc-voisins (Nachbarschaftsbasar).

Italiano :

L’associazione Autour de Lou, che mira a sensibilizzare e promuovere un’assistenza precoce e innovativa per i bambini con sindrome di Down. L’associazione sta organizzando la 6a edizione di broc-voisins.

Espanol :

La asociación Autour de Lou, cuyo objetivo es sensibilizar y promover una atención precoz e innovadora para los niños con síndrome de Down. La asociación organiza la 6ª edición de broc-voisins.

