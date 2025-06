Broc Zic et plus – Les Remises mâconnaises Mâcon 21 juin 2025 12:00

Saône-et-Loire

Broc Zic et plus Les Remises mâconnaises 46 route de Lyon Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-06-21 12:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

2025-06-21

Dans le jardin extraordinaire des Remises Mâconnaises, l’association DesVies propose le mini festival BROC et ZIK et PLUS.

BROC car c’est le lieu mâconnais pour chiner, découvrir, craquer pour des objets rares.

ZIK car c’est le 21 juin et 4 spectacles au chapeau vont s’enchaîner…

et plus car éditeur, fromager, dessinateur, etc seront présents.

Une partie de la recette de la buvette sera reversée au Secours Populaire de Mâcon pour ses 80 ans. .

