Broca Pêche

Impasse André-Marie Ampère Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

1ère édition d’une brocante spécialisée dans la pêche au Lion d’Angers le dimanche 29 mars 2026.

Broca’Peche, la 1ère édition d’une brocante spécialisée dans la pêche, organisée par Anjou Nautic se déroulera le dimanche 29 mars prochain au Lion d’Angers.

Parce que vous êtes nombreux à pêcher, parce que vous avez besoin de vider votre garage, vous aimez l’univers de la pêche ou vous aimez chiner autant de raisons pour participer à cet évènement;

Restauration et buvette sur place avec des exposants.

Pour ceux qui souhaitent exposez, contactez Anjou Nautic par mail ou téléphone pour recevoir le formulaire d’inscription (1€ par mètre linéaire) .

Impasse André-Marie Ampère Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 71 28 97 83 contact@anjounautic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st fishing flea market in Le Lion d’Angers on Sunday March 29, 2026.

L’événement Broca Pêche Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Anjou bleu