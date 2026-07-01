Brocante ️, Rue du parc – Iwuy, Iwuy

Informations pratiques

Brocante ️ Dimanche 5 juillet, 06h00 Rue du parc – Iwuy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T06:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T06:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Dimanche 5 juillet 2026

De 6h à 16h

Rue du parc, rue de la liberté, rue du 4 septembre, rue des Lilas, rue Pierre et josette Dagniaux

Au programme : Brocante organisé par l’association Les Petits Loups

Rue du parc – Iwuy Rue du parc Iwuy Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France

Dimanche 5 juillet 2026 agglodecambrai