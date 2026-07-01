AGENDA · Iwuy
Brocante ️, Rue du parc – Iwuy, Iwuy
dimanche 5 juillet 2026 · Rue du parc - Iwuy · Iwuy
Informations pratiques
Brocante ️ Dimanche 5 juillet, 06h00 Rue du parc – Iwuy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T06:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T06:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Dimanche 5 juillet 2026
De 6h à 16h
Rue du parc, rue de la liberté, rue du 4 septembre, rue des Lilas, rue Pierre et josette Dagniaux
Au programme : Brocante organisé par l’association Les Petits Loups
Rue du parc – Iwuy Rue du parc Iwuy Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France
Dimanche 5 juillet 2026 agglodecambrai
À voir aussi à Iwuy (Nord)
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- Concours de pétanque, Place de la République, Iwuy, Iwuy 14 juillet 2026