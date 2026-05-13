Beaurevoir

Brocante à Beaurevoir

Beaurevoir Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

L’Association Sportive de Beaurevoir vous donne rendez-vous le lundi 14 juillet 2026 pour sa grande brocante .

Venez chiner, vendre et profiter d’une journée conviviale dans une ambiance festive et familiale, rue de Ponchaux et parking du stade toute la journée.

Buvette et restauration sur place

Que vous soyez exposant, amateur de bonnes affaires ou simplement en quête d’une sortie agréable pour le 14 juillet, venez nombreux partager ce moment de convivialité avec l’Association Sportive de Beaurevoir !

L’Association Sportive de Beaurevoir vous donne rendez-vous le lundi 14 juillet 2026 pour sa grande brocante .

Venez chiner, vendre et profiter d’une journée conviviale dans une ambiance festive et familiale, rue de Ponchaux et parking du stade toute la journée.

Buvette et restauration sur place

Que vous soyez exposant, amateur de bonnes affaires ou simplement en quête d’une sortie agréable pour le 14 juillet, venez nombreux partager ce moment de convivialité avec l’Association Sportive de Beaurevoir ! .

Beaurevoir 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 18 64 57 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Sportive de Beaurevoir looks forward to seeing you on Monday, July 14, 2026 for its big flea market.

Come and browse, sell and enjoy a convivial day in a festive, family atmosphere in rue de Ponchaux and the stadium parking lot all day long.

Refreshments and catering on site

Whether you’re an exhibitor, a bargain-hunter or simply looking for a fun way to spend July 14th, come and join us for a great day out with the Association Sportive de Beaurevoir!

L’événement Brocante à Beaurevoir Beaurevoir a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois