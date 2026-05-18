Boucé

Brocante à boucé

Route de montaigu Boucé Allier

Tarif : 2 – 2 – EUR

2 euros le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante à boucé

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Route de montaigu Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 33 25

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English :

Brocante à boucé

L’événement Brocante à boucé Boucé a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire