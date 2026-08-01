Informations pratiques

Brunehamel

Brocante à Brunehamel

Brunehamel Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’’APE Les p’tites frimousses de la brune organise une brocante place de mai 1940. Ouverture à 6 h pour les exposants. 7 h pour les visiteurs. Petite restauration et buvette sur place. 1 € le mètre.

L’’APE Les p’tites frimousses de la brune organise une brocante place de mai 1940. Ouverture à 6 h pour les exposants. 7 h pour les visiteurs. Petite restauration et buvette sur place. 1 € le mètre. .

Brunehamel 02360 Aisne Hauts-de-France +33 7 66 98 06 28

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English :

The Les petites frimousses de la brune PTA is organizing a flea market at Place de Mai 1940. Doors open at 6 a.m. for vendors and 7 a.m. for visitors. Light refreshments and a beverage stand will be available on site. 1 per meter.

L’événement Brocante à Brunehamel Brunehamel a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache