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AGENDA · Chigny

Brocante à Chigny Chigny

dimanche 26 juillet 2026 · Chigny

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
02120 Chigny
Département
Aisne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Chigny

Brocante à Chigny

Chigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Dans le cadre de la fête communale, une brocante dans le village est organisée. Emplacement gratuit. Réservation obligatoire.
Dans le cadre de la fête communale, une brocante dans le village est organisée. Emplacement gratuit. Réservation obligatoire.   .

Chigny 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 41 14 38 95 

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English :

As part of the town festival, a flea market is being held in the village. Free booths. Reservations required.

L’événement Brocante à Chigny Chigny a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache