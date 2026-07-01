Informations pratiques

Chigny

Brocante à Chigny

Chigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre de la fête communale, une brocante dans le village est organisée. Emplacement gratuit. Réservation obligatoire.

Dans le cadre de la fête communale, une brocante dans le village est organisée. Emplacement gratuit. Réservation obligatoire. .

Chigny 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 41 14 38 95

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English :

As part of the town festival, a flea market is being held in the village. Free booths. Reservations required.

L’événement Brocante à Chigny Chigny a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache